Торговая война взвинтит цены на золото до $1400

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика» Торговые войны могут подтолкнуть золото к цене в $1400 за тройскую унцию, пишет Bloomberg со ссылкой на генерального директора Sprott U. S. Holdings и ветерана товарного рынка Рика Рула.

Одним из самых больших сюрпризов за последние пару месяцев рынка является волатильность.

Традиционно инвесторы будут обращаться к золоту, поскольку оно позволяет хеджировать системные рыночные риски или риски инфляции, но сейчас, даже когда индекс страха VIX вырос в несколько раз с начала 2018 года, золото пока не нашло серьезную поддержку. золото пока не находит серьезную непоследовательную ставку.

Эксперты в области драгоценных металлов, такие как Питер Шифф, предсказали, что $1400 за унцию золота являются важнейшим уровне, прохождение которого откроет путь к новым высотам. Для золота достичь этой отметки будет не так уж легко в обычных условиях. Но торговые войны ставят все с ног на голову.

Унция может легко преодолеть $1400 в 2018 г., поскольку эскалация напряженности в торговле приводит инвесторов в безопасные гавани, а бычий рынок может быстро свернуться.

Сейчас спотовые цены на золото находятся в районе $1335 за унцию после роста в течение трех кварталов подряд, в то время как ETF находятся на максимуме за последние полвека.

«За 40 лет, когда я занимался золотым рынком, самым важным детерминантом цены на золото было международное доверие к доллару США и, в частности, доллар США, выраженный 10-летними обязательствами Казначейства. Тот факт, что США должны участвовать в торговле с нулевым выигрышем, бьет по всем в мире, и вызывает беспокойство не только в США.

Совокупный федеральный, государственный и местный долг в США, относительно уровней сбережений и инвестиций в экономику, будет способствовать беспокойству по поводу долгосрочной покупательной способности доллара, особенно ввиду низкой текущей доходности.

Рост доходов и сбережений в Азии, региону с склонностью к покупке золота, также может привести к большему спросу.

То есть все зависит от волатильности, а также от позиции доллара. Точка принятия решений также может быть связана с окончанием гегемонии доллара, которая уже маячит на горизонте: Россия Китая увеличивают золотые резервы, в то время как доллар США опирается только на «доверие» и долг в $123 трлн.

Россия и Китай увеличивают свои резервы, а доллар США опирается только на «доверие» и совокупный долг в 123 триллиона долларов.

Теперь у других стран есть выбор: сохранить и добавить в свои золотовалютные резервы или держаться за доллар.

Китай и Россия — не единственные страны, которые увеличивают свои золотовалютные резервы. Венгерский национальный банк имеет 3 тонны золота стоимостью 130 миллионов долларов, хранящихся в Лондоне. Он решил вернуть это золото в Венгрию . Другие страны следуют примеру Венгрии, поскольку они восстанавливают и пополняют свои золотовалютные резервы. Германский Бундесбанк отозвал 28 миллиардов долларов своих золотых запасов, ранее хранящихся в Нью-Йорке и Париже.

Неужели США нервничают? Министр финансов США Стивен Мнучин провел почти беспрецедентный и очень публичный визит в Форт-Нокс, где хранится золото стоимостью 200 миллиардов долларов.

«Оно все еще здесь», — пошутил тогда Мнучин.

Тем не менее, золото становится все более важным во всем мире, чем когда-либо. Мы можем увидеть еще одну «золотую лихорадку», и это не сулит ничего хорошего для доллара.

С каждым днем мы приближаемся к критическому моменту, в котором будет ясно, насколько сильна глобальная уверенность в резервной валюте.

Но для золотых быков уровень в $1400 будет критическим: как только он будет пройдет, сработает катализатор, который позволит сломать нынешние тренды и вновь достигнуть исторических максимумов.