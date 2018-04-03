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Торговая война подтолкнет цены на золото к $1400
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Торговая война подтолкнет цены на золото к $1400 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Цены на золото повысятся до максимума за пять лет, если разразится глобальная торговая война. Об этом заявил генеральный директор Sprott U. S. Holdings Inc. Рик Рул, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN
Стоимость металла может превысить $1400 за унцию в этом году, поскольку на фоне обострения напряженности в торговле инвесторы переходят в защитные активы, а длившаяся три десятилетия «бычья» фаза на рынке облигаций приближается к концу, сказал Рул. Цена июньских фьючерсов на золото к 15:53 мск составила $1342,80 за унцию. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия. Пекин заявил, что введение этих пошлин противоречит правилам Всемирной торговой организации и наносит «серьезный ущерб» интересам Китая. В ответ Китай ввел пошлины в размере до 25% на 128 видов импортных товаров американского производства.
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