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В связи с праздниками в Китае торги на рынке драгметаллов проходят на низких объемах, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер»
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В связи с праздниками в Китае торги на рынке драгметаллов проходят на низких объемах, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Китайские трейдеры отдыхают в четверг и пятницу в связи с национальными праздниками, что снижает торговую активность.
Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE подросли, стоимость платины понизилась, объёмы торгов упали, китайский юань немного ослабел к доллару США. Запасы в золотых ETF-фондах подросли, запасы в палладиевых ETF-фондах понизились, запасы в остальных фондах драгоценных металлов не изменились.
По данным Московской биржи, объём торгов золотом в марте 2018 г. вырос до 3,5 тонны против 2,5 тонны в феврале 2018 г., но оставался ниже прошлогодних объёмов.
Цены на золото вновь протестировали сильный уровень сопротивления $1351, после чего произошла коррекция цен вниз до уровня $1329. Консолидация в диапазоне продолжается.
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления — $1365-1390.
Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $16,51, после чего понизились к уровню $16,20. Фундаментально рынок серебра остаётся хуже рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 81,68 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,99 пункта.
Ближайшие уровни поддержки в серебре — $16,0-15,90, уровни сопротивления — $16,30-16,85.
Цены на платину на фоне ожидаемого снижения промышленного потребления понизились к уровню $913. Спред между золотом и платиной составляет $420/унция. Спред между платиной и палладием составляет $12,5/унция.
Ближайшие уровни поддержки в платине — $900-876, уровни сопротивления — $928-943.
Цены на палладий снижались к уровню $912 в корреляции с падением фондового рынка, после чего смогли восстановиться до уровня $922.
Ближайшие уровни поддержки в палладии — $912-896, уровни сопротивления — $925-946.
Прайм: последние новости
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