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Сильный доллар оказывает негативное влияние на рынки драгметаллов, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер»
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Сильный доллар оказывает негативное влияние на рынки драгметаллов, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Китайские трейдеры в пятницу продолжают отдыхать в связи с национальными праздниками, что снижает торговую активность. Торги в Шанхае на SGE не проводятся.
Запасы в золотых ETF-фондах подросли, запасы в остальных фондах драгоценных металлов не изменились.
Цены на золото вырастали до уровня $1335, после чего произошла коррекция цен вниз до уровня $1328. Консолидация в диапазоне продолжается. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1300, уровни сопротивления — $1365-1390.
Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $16,415, после чего понизились к уровню $16,29. Фундаментально рынок серебра остается хуже рынка золота. Отношение золота к серебру составляет 80,91 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,82 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре — $16,25-15,90, уровни сопротивления — $16,42-16,85.
Цены на платину на фоне ожидаемого снижения промышленного потребления снижались к уровню $910, после чего подросли к уровню $915. Спред между золотом и платиной составляет $416/унция. Спред между платиной и палладием перевернулся в пользу платины и составляет $4,8/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине — $910-876, уровни сопротивления — $920-943.
Цены на палладий снижались к сильному уровню поддержки $895 в корреляции с падением фондового рынка, после чего восстановились до уровня $901. Ближайшие уровни поддержки в палладии — $896-858, уровни сопротивления — $903-924.
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