Курс доллара повысился против иены на фоне стабилизации настроений на рынках

Investing.com — Во вторник доллар подорожал против иены, прервав трехдневное снижение. Игроки рынков стремятся отбросить опасения о напряженности в торговых отношениях после распродажи акций технологических компаний, которая привела к обвалу на Уолл-стрит.

К 14:53 МСК пара USD/JPY повысилась на 0,34% до 106,25, отступив от минимума 105,65, зафиксированного в понедельник.

Иена считается валютой «тихой гавани», спрос на которую традиционно повышается во времена политической или экономической нестабильности.

Фьючерсы фондовых рынков США указывают, что рынки откроются ростом индексов несмотря на снижение котировок на европейских и азиатских рынках. Инвесторы сохраняют опасения, поскольку акции технологических компаний остаются под давлением.

Распродажа акций на американских рынках в понедельник привела к тому, что индекс S&P 500 «официально» перешел к коррекции. Снижение курса акций технологических компаний связано с чередой опасений, возникших в последние недели, в частности после нескольких сообщений президента США Днальда Трампа в Twitter, в которых он критикует деятельность Amazon (NASDAQ:AMZN).

Инвесторы также стараются отбросить опасения о растущей напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после того, как Пекин ввел пошлины на импорт некоторых товаров из США. Действия Китая усилили трения в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Инвесторы опасаются того, что эта ситуация негативно отразится на глобальной экономике.

Прогнозируется, что на этой неделе администрация Трампа опубликует перечень китайских товаров, на которые будут наложены новые пошлины.

Доллар практически не изменился против корзины других валют: индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, на момент написания статьи остался стабильным на позиции 89,75.

Евро незначительно изменился против доллара: пара EUR/USD торговалась на позиции 1,2300, отступив от максимума сессии 1,2336.

Фунт остался стабильным против доллара США: на момент написания статьи пара GBP/USD торговалась на позиции 1,4045, отступив от максимума сессии 1,4089.