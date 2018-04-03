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Реальные пенсии в РФ в январе-феврале выросли на 3%
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Реальные пенсии в РФ в январе-феврале выросли на 3% 

Прайм 1 час назад
Размер реальных пенсий в России за первые два месяца года увеличился на 3% в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты, следует из данных Росстата.
С учетом выплаты, которая была осуществлена в январе прошлого года, реальные пенсии в январе-феврале текущего года сократились на 14%.
Средний размер назначенных пенсий в РФ в январе-феврале текущего года составил 13,320 тысячи рублей.
Пенсии по старости в РФ с начала 2018 года были повышены на 3,7%, что выше фактической инфляции прошлого года в 2,5%.
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