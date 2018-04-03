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Медведев поручил завершить разработку новой редакции бюджетного кодекса РФ
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Медведев поручил завершить разработку новой редакции бюджетного кодекса РФ 

ТАСС 2 часа назад
ГОРКИ, 3 апреля. /ТАСС/. Проект новой редакции бюджетного кодекса РФ должен быть подготовлен к внесению в Госдуму в ближайшее время. Этот свод должен отражать современные тенденции в экономических отношениях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой.
Председатель контрольного ведомства доложила главе кабмина о ходе работы над новой редакцией кодекса. Медведев заметил, что кодекс должен быть стабильным, но также — современным, «он должен отвечать сложившемуся уровню развития экономических связей, макроэкономическим представлениям и целому ряду институтов, которые работают в экономике».
"Поэтому эту работу, безусловно, правительству вместе с коллегами из Счетной палаты, с экспертным сообществом нужно будет в самое ближайшее время завершить и подготовить уже полноценный документ, которые можно было бы рассматривать в Государственной думе", — сказал Медведев.
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