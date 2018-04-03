Медведев поручил завершить разработку новой редакции бюджетного кодекса РФ

Председатель контрольного ведомства доложила главе кабмина о ходе работы над новой редакцией кодекса. Медведев заметил, что кодекс должен быть стабильным, но также — современным, «он должен отвечать сложившемуся уровню развития экономических связей, макроэкономическим представлениям и целому ряду институтов, которые работают в экономике».

"Поэтому эту работу, безусловно, правительству вместе с коллегами из Счетной палаты, с экспертным сообществом нужно будет в самое ближайшее время завершить и подготовить уже полноценный документ, которые можно было бы рассматривать в Государственной думе", — сказал Медведев.