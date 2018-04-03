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Таможня в Сабетте в I кв. 2018 году оформила 1 млн т. СПГ для ряда зарубежных стран
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Таможня в Сабетте в I кв. 2018 году оформила 1 млн т. СПГ для ряда зарубежных стран 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ямальские таможенники в морском порту Сабетта оформили на экспорт более 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и более 100 тыс. тонн газового конденсата для Великобритании, Франции, Нидерландов, Испании, Бельгии в 1 квартале 2018 года, сообщили во вторник в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни.
"Таможенники оформили на экспорт более 1 млн тонн сжиженного природного газа и более 100 тыс. тонн газового конденсата. В 1 квартале 2018 года ямальскими таможенниками в морском порту Сабетта на экспорт оформлено 17 танкеров— газовозов с сжиженным природным газом на борту и 6 конденсатовозов с газовым конденсатом. В общей сложности с территории Евразийского экономического союза убыло более 1 млн тонн сжиженного природного газа и более 100 тыс. тонн газового конденсата. Страны назначения — Великобритания, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что порт Сабетта, который был построен для реализации проекта по сжижению природного газа «Ямал СПГ», сможет отгружать до 17 млн тонн для транспортировки грузов по Северному морскому пути. Мощность завода предполагает производство СПГ до 16,5 млн тонн, которое будет достигнуто в I квартале 2019 года после запуска второй линии завода. При этом также было принято решение о строительстве четвертой линии на 1 млн тонн на основе российской технологии по производству СПГ.
Акционерами «Ямал СПГ» являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также Фонд «Шелкового пути» (9,9%).
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