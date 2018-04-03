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Стоимость жилья в Тимирязевском за месяц выросла на один процент
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Стоимость жилья в Тимирязевском за месяц выросла на один процент 

Управа района Тимирязевский города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В марте цены на квартиры вторичного рынка в Тимирязевском выросли на 1,2%. Такую информацию предоставили в пресс-службе одного из ведущих аналитических агентств столицы в области недвижимости. Сегодня стоимость «квадрата» в районе составляет 169 420 рублей. Тимирязевский занимает 34-е место из 86 в рейтинге столичных районов по среднему уровню цен на квартиры.
«Средний уровень цен на недвижимость в марте немного вырос. Долларовый индекс стоимости вторичного жилья в Москве по итогам месяца прибавил 0,2% и остановился на отметке чуть выше $2 900 за кв. м. В рублях средняя цена увеличилась на 0,4% и «топчется» чуть ниже уровня 165 000 за кв. м», − говорится в сообщении пресс-службы.
Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на жилье в Тимирязевском продолжат медленный рост. (мю)
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