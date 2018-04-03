Новак: ОПЕК+ будет учитывать добычу нефти в США

"Посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация по спросу на рынке на нефть, на нефтепродукты, как будут развиваться экономики. Безусловно, мы будем смотреть и предложения на рынок и в США, и в странах ОПЕК и не ОПЕК. Потому что тоже ситуация разная, как вы видите, в той же Венесуэле идет падение добычи", — сказал Новак.

Он также добавил, что есть мнение, что уже в конце второго квартала текущего года может быть достижение баланса на рынке нефти.