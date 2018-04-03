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Яков Миркин: российская финансовая система несоразмерна объему экономики
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Яков Миркин: российская финансовая система несоразмерна объему экономики 

Банки.ру 1 час назад
Финансовая система РФ несоразмерна объему отечественной экономики. Об этом заявил на заседании Ассоциации российских банков экономист Яков Миркин.
«Финансовая система неадекватна размерам экономики, в два-три раза меньше размеров экономики», — сказал он.
«Россия сейчас в глобальной экономике занимает 1,8%, а ее доля в глобальных финансовых активах не превышает 0,5—0,6%», — пояснил экономист.
«Наши показатели: монетизация, насыщенность кредитами — это все 60-е — 70-е место в мире. Потому что мы мелкие, мы очень нестабильны, и пусть никого не обманывает стабилизация финансовой системы, потому что мы хорошо знаем, что мы по-прежнему зависим от цен на сырье, курсов мировых резервных валют», — заключил Миркин.
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