Си призвал к сокращению долга местных властей в КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: EPA-EFE/CHRIS RATCLIFFE / POOL

Си выступил с комментариями на первом заседании Центрального Комитета Китая по финансовым и экономическим вопросам в Пекине в понедельник, сообщает государственное агентство «Синьхуа» . Китай будет уделять приоритетное внимание проблемам, которые угрожают экономической стабильности и приводят к системным рискам, передает агентство.

Усилия Китая по снижению уровня долга активизировались после XIX съезда Коммунистической партии , прошедшего в конце октября. Си Цзиньпин заявил на открытии съезда партии, что меры Пекина по ограничению высоких уровней долга продолжатся как часть структурных реформ на стороне предложения.

Китай пытается перейти от экономического роста, в основе которого лежит увеличение долга, к более качественному росту. Власти страны ограничивают теневой банкинг и ужесточают условия корпоративного кредитования.

В конце прошлого года представитель Народного банка Китая заявил, что Пекин должен допускать банкротство местных правительств, чтобы помочь ограничить чрезмерные заимствования региональных властей.

Ситуация, подобная банкротству Детройта, убедит инвесторов в том, что центральное правительство действительно настроено развеять убеждения в наличии имплицитных гарантий для региональных властей, написал в декабре глава аналитического бюро Народного банка Китая Сюй Чжун в статье для China Business News.

Правила привлечения средств LGFV (local government financial vehicles) — специально созданными фирмами, аффилированными с местными властями и использующимися для их финансирования, — были ужесточены. Рейтинговые агенства отмечали, что некоторым из них в какой-то момент позволят дойти до дефолта.

По данным министерства финансов Китая, задолженность государственных компаний продолжает расти. Долг увеличился к концу февраля на 9,3% в годовом выражении до 106,7 трлн юаней ($17 трлн).

Снижение финансовых рисков — это ключевая задача Китая для достижения высококачественного роста, заявил Си. По его словам, политика должна быть адаптирована для контроля рисков на разных финансовых рынках.

Председатель КНР отметил, что координация финансового надзора на центральном и местном уровнях должна быть улучшена, чтобы местные органы власти были наделены полномочиями — и несли ответственность — для борьбы с рисками в своих регионах, пишет «Синьхуа».

Как сообщали «Вести. Экономика», в сентябре 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая впервые с 1999 года, указав на риски, связанные с ростом долга.

В мае 2017 года Moody’s Investors Service снизило рейтинг второй по величине экономики мира, сославшись на аналогичные опасения по поводу долговых рисков в экономике и последствий для государственных финансов.

В декабре лидеры Китая заявили, что в ближайшие три года будут стремиться к победе в «критических битвах» с финансовыми рисками, загрязнением окружающей среды и бедностью.