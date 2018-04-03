В шести ключевых городах Австралии снизились цены на недвижимость 

По данным аналитического агентства CoreLogic, помимо Сиднея единственными городами, где был зафиксирован годовой спад цен на недвижимость, стали Перт (-2,4%) и Дарвин (-7,5%). А самый значительный годовой рост цен отмечен в Хобарте (+13%), пишет Nine.com.au.
В Канберре, Аделаиде и Брисбене стоимость квадратных метров увеличилась за год незначительно — на 2,9%, 1,7% и 1,3% соответственно. А вот в Мельбурне рост составил 5,3% за год.
По всей Австралии за 12 месяцев цены на недвижимость выросли на 1,2%, однако за счет спада в Сиднее они упали на 0,5% в квартальном исчислении. Кстати, в стране падают продажи новостроек.