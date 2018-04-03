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В шести ключевых городах Австралии снизились цены на недвижимость
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В шести ключевых городах Австралии снизились цены на недвижимость 

Prian.ru 39 минут назад
По данным аналитического агентства CoreLogic, помимо Сиднея единственными городами, где был зафиксирован годовой спад цен на недвижимость, стали Перт (-2,4%) и Дарвин (-7,5%). А самый значительный годовой рост цен отмечен в Хобарте (+13%), пишет Nine.com.au.
В Канберре, Аделаиде и Брисбене стоимость квадратных метров увеличилась за год незначительно — на 2,9%, 1,7% и 1,3% соответственно. А вот в Мельбурне рост составил 5,3% за год.
По всей Австралии за 12 месяцев цены на недвижимость выросли на 1,2%, однако за счет спада в Сиднее они упали на 0,5% в квартальном исчислении. Кстати, в стране падают продажи новостроек.
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