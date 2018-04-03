Работа подождет: россиян ждут первомайские каникулы

Россиян в этом году ждут несколько длинных праздничных выходных: с 29 апреля по 2 мая и с 10 по 12 июня, напоминает Роструд . Предварительный график выходных на 2019 год Минтруд вынесет на общественное обсуждение в мае-июне. Между тем, депутаты и члены правительства предлагают изменить привычный календарь каникул — сократить число новогодних выходных или сделать их график более гибким.

Уже через три недели россиян ожидают удлиненные майские каникулы, напоминает Роструд. Отдыхать граждане в мае этого года будут четыре дня подряд — с воскресения, 29 апреля, по среду, 2 мая. 9 мая, которое в 2018 году выпало на среду, никуда переноситься не будет — этот день будет выходным, а уже 10 мая, в четверг, россияне вернутся на свои рабочие места.

Выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 г., который приходился на воскресенье. За свободный понедельник, 30 апреля, гражданам придется отработать субботу, 28 апреля.

В прошлом году схема майских выходных выглядела иначе: праздничными были определены 1, 8 и 9 мая. Причем, на 8 мая был перенесен выходной из новогодне-рождественских каникул, за счет того, что Рождество в 2017 году пришлось на субботу и не было компенсировано зимой. Таким образом, в 2017 году жители РФ в мае дважды получили удлиненные выходные — первые с 29 апреля по 1 мая (суббота, воскресенье, понедельник), вторые — с 6 по 9 мая (с субботы по вторник).

Кроме того, в этом году россияне будут отдыхать три дня подряд в июне в связи с празднованием Дня России — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня. Выходной с субботы, 9 июня, будет перенесен на понедельник, 11 июня.

График праздничных дней на 2019 год планируется опубликовать в ближайшие месяцы. В пресс-службе Минтруда «Газете.Ru» уточнили, что ведомство «планирует подготовить и разместить на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ , закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2019 году, в мае-июне текущего года».

Дискуссии об удлинении майских каникул за счет новогодних, сокращении числа праздников и выходных возобновляются в стране каждые несколько месяцев. Так, в июне прошлого года депутаты-коммунисты выступили с предложением сократить число новогодних выходных, ограничившись 31 декабря, 1 и 7 января. При этом члены КПРФ предлагали добавить в число официальных праздников 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией и сделать выходным днем 7 ноября — День Великой октябрьской социалистической революции. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму , но не нашел поддержки у их коллег из других фракций.

В 2016 году внести свой вклад в изменение праздничного календаря попыталась фракция ЛДПР . Депутаты внесли законопроект о признании 31 декабря официальным выходным, аргументируя свое предложение тем, что эффективность труда в этот день крайне низкая. Однако и этот законопроект Госдума отклонила.

В феврале этого года новая «каникулярная» идея пришла из правительства РФ. Вице-премьер Александр Хлопонин предложил новый график школьных зимних каникул с возможностью корректировать их сроки в зависимости от погодных условий и наличия снега, чтобы развивать горнолыжный спорт на российских курортах.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — сказал он.

По словам Хлопонина, в Европе этот механизм гибкий и государства могут переносить детские каникулы в зависимости от наличия снежного покрова.

«У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — считает зампред правительства.

В целом, эта идея нашла отклик у общественности, однако дальше разговоров дело пока не пошло.

Периодически на разных уровнях высказывается мнение, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней. Однако, по данным исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), россияне в среднем работают 1978 часов в год и по этому показателю занимают шестое место в мире,

Стоит отметить, что в России довольно большой отпуск: 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Ко всему этому прибавляются еще государственные праздники — нерабочие дни. Более того, ни в одной вышеперечисленной стране нет новогодних каникул как в России.

Эксперты неоднократно отмечали, что количество рабочих часов на производительность труда не влияет.

«Если люди будут больше сидеть на работе, это не означает, что они будут больше производить, ведь производство ограничивается платежеспособным спросом», — отмечала депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-министр труда и социальной политики Оксана Дмитриева.

При том, что производства с непрерывным циклом работают даже в выходные дни.

Низкие доходы у работающих граждан, по ее словам, связаны с отсутствием платежеспособного спроса и длинные каникулы или сокращенная рабочая неделя — один из способов преодоления кризисных явлений, добавляет она.