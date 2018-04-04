РФ разрешила поставки томатов предприятию из Турции

Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще одного турецкого предприятия

Россельхознадзор с 4 апреля разрешает поставки томатов с турецкого предприятия — Bostan gida. Об этом сообщается на сайте ведомства. "С 4 апреля 2018 года в рамках очередного этапа под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики (Россельхознадзор — ред.) разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая республика, произведенных предприятием Bostan gida, ранее проинспектированным службой в декабре 2017 года", — заявили в Россельхознадзоре. Ранее сообщалось, что Россия может расширить список поставщиков томатов из Турции.