Россельхознадзор ввел усиленный контроль за тремя белорусскими предприятиями

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении трех белорусских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, усиленный контроль введен в отношении предприятий Филиал «Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО», ОАО «Милкавита» Полесский производственный участок и СООО «Мясопродукт».

В Россельхознадзоре отметили, что в случае повторных выявлений нарушений в продукции указанных предприятий, ведомство может ввести временные ограничения на поставки продукции этих компаний на территорию России.