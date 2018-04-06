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Россельхознадзор усилит контроль за поставками в РФ молочной продукции из Казахстана
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Россельхознадзор усилит контроль за поставками в РФ молочной продукции из Казахстана 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения ее происхождения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что необходимость указанной меры связана с тем, что за последнее время резко возросли поставки молочной продукции из Казахстана.
«В рамках проведенного Россельхознадзором анализа изменения грузопотока подконтрольных товаров было выявлено, что за первые три месяца 2018 г. из Республики Казахстан в РФ было поставлено 4 тыс. 41 тонна молочной продукции (ТН ВЭД 0401-0406), что в сумме превышает объемы поставок за предыдущие пять лет (по данным таможенной статистики ФТС России)», — говорится в материале.
Уточняется, что речь идет о поставках молока, сливок, йогурта, кефира, молочной сыворотки, сливочного масла, сыра, творога.
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