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Россельхознадзор усилит контроль за молоком из Казахстана
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Россельхознадзор усилит контроль за молоком из Казахстана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль за молочной продукции из Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения ее происхождения", — заявили в Россельхознадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках проведенного Россельхознадзором анализа изменения грузопотока подконтрольных товаров было выявлено, что за первые три месяца 2018 года из Республики Казахстан в Россию было поставлено 4041 тонна молочной продукции, что в сумме превышает объемы поставок за предыдущие 5 лет.
Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что белорусским производителям молока следует искать другие рынки сбыта.
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