Россельхознадзор усилит контроль за молоком из Казахстана

Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль за молочной продукции из Казахстана . Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения ее происхождения", — заявили в Россельхознадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках проведенного Россельхознадзором анализа изменения грузопотока подконтрольных товаров было выявлено, что за первые три месяца 2018 года из Республики Казахстан в Россию было поставлено 4041 тонна молочной продукции, что в сумме превышает объемы поставок за предыдущие 5 лет.