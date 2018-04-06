Россельхознадзор усилит контроль над молочной продукцией из Казахстана из-за реэкспорта

Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении молочной продукции в части определения её происхождения из-за подозрений в реэкспорте, сообщает пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения её происхождения», — говорится в сообщении.