Россельхознадзор усилит контроль над молочной продукцией из Казахстана из-за реэкспорта 

Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении молочной продукции в части определения её происхождения из-за подозрений в реэкспорте, сообщает пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения её происхождения», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в рамках проведенного Россельхознадзором анализа изменения грузопотока подконтрольных товаров было выявлено, что за первые три месяца 2018 года из Республики Казахстан в Российскую Федерацию было поставлено 4041 тонна молочной продукции (ТН ВЭД 0401-0406), что в сумме превышает объёмы поставок за предыдущие 5 лет (по данным таможенной статистики ФТС России).