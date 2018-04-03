Ещё
Россельхознадзор направил запрос на проведение проверки белорусских предприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор направил запрос на проведение проверки белорусских предприятий 

Rambler News Service 1 час назад
Россельхознадзор направил запрос на проведение инспекции белорусских предприятий в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направила в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь запрос на проведение инспекции белорусских предприятий, которые осуществляют поставки своей продукции на территорию России и используют при производстве продукции растительные жиры. Служба рассчитывает на положительный ответ белорусских коллег», — сказала она.
Rambler News Service: последние новости
ВЭБ удалил тезис о повышении пенсионного возраста из доработанного макропрогноза Глава АРБ призвал «не питаться слухами» в связи с отменой выступления Набиуллиной Китай ввел повышенные пошлины на ввоз 128 товаров из США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам188
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом78
Тулеев получил новую должность409
Сложный тест про изделие №211
Киевский прокурор появился на телевидении голым105
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение