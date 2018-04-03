Россельхознадзор направил запрос на проведение проверки белорусских предприятий 

Россельхознадзор направил запрос на проведение инспекции белорусских предприятий в министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направила в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь запрос на проведение инспекции белорусских предприятий, которые осуществляют поставки своей продукции на территорию России и используют при производстве продукции растительные жиры. Служба рассчитывает на положительный ответ белорусских коллег», — сказала она.