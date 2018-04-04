Белоруссия за три года нарастила объем поставок молочной продукции в Россию на 24%

Юлия Мелано. Объем поставок белорусской молочной продукции в Россию вырос на 24% — с 2014 по 2017 год, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора «Отмечена тенденция роста объемов поставок белорусского экспорта молочной продукции начиная с 2014 года. Так, по данным таможенной статистики ФТС, в 2014 году доля молочной продукции, поступившей из Беларуси , составила 764 635 тонн, а в 2017 году этот показатель достиг отметки в 950 548 тонн. Таким образом, увеличение поставок за три года составило 24%», — сказала она. По ее словам, сейчас доля белорусских товаров в общем импорте молочной продукции составляет 86%. «На долю белорусской продукции, поставленной в 2017 году, приходится 86% от общего объема поставленной в Россию молочной продукции», — отметила Мелано. Второе место по объему поставок в РФ занимает Казахстан с долей 3%. «На долю иных стран — поставщиков молочной продукции в Россию выпадает только 11% от всего объема поставок. Отдельно стоит отметить, что доля поставок молочной продукции из Новой Зеландии составляет лишь 2%», — подытожила представитель Россельхознадзора.