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Белоруссия за три года нарастила объем поставок молочной продукции в Россию на 24%
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Белоруссия за три года нарастила объем поставок молочной продукции в Россию на 24% 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Объем поставок белорусской молочной продукции в Россию вырос на 24% — с 2014 по 2017 год, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
«Отмечена тенденция роста объемов поставок белорусского экспорта молочной продукции начиная с 2014 года. Так, по данным таможенной статистики ФТС, в 2014 году доля молочной продукции, поступившей из Беларуси, составила 764 635 тонн, а в 2017 году этот показатель достиг отметки в 950 548 тонн. Таким образом, увеличение поставок за три года составило 24%», — сказала она.
По ее словам, сейчас доля белорусских товаров в общем импорте молочной продукции составляет 86%.
«На долю белорусской продукции, поставленной в 2017 году, приходится 86% от общего объема поставленной в Россию молочной продукции», — отметила Мелано.
Второе место по объему поставок в РФ занимает Казахстан с долей 3%.
«На долю иных стран — поставщиков молочной продукции в Россию выпадает только 11% от всего объема поставок. Отдельно стоит отметить, что доля поставок молочной продукции из Новой Зеландии составляет лишь 2%», — подытожила представитель Россельхознадзора.
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 Ещё 7 источников 
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