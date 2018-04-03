Когда «откроют» районные бюджеты?

Сейчас можно ознакомиться с исполнением областного бюджета на любой момент на портале «Открытый бюджет». А когда так же можно будет увидеть бюджет моего района?

Н. Самойлова, Мелекесский район

— Действительно, приказом Министерства финансов России от 28 декабря 2016 г. с 1 января 2018 года предусмотрено размещение информации в единой системе «Открытый бюджет Ульяновской области». Здесь должны быть все сведения о законодательных и нормативных актах региона, информация по исполнению и расходам бюджета. Региональный Минфин приступил к размещению необходимых материалов с 1 января 2018 года. С 1 января 2019 года аналогичная работа предстоит муниципальным образованиям, тогда граждане смогут проконтролировать бюджет своего района. О том, как исполнен региональный бюджет 2017 года, говорилось на расширенной коллегии Минфина области 30 марта, — сообщила заместитель министра финансов Лариса Жаринова.

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