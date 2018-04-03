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В АРБ прокомментировали отсутствие Набиуллиной на съезде
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Тосунян прокомментировал отсутствие Набиуллиной на съезде АРБ 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не присутствовала на заседании Ассоциации российских банков во вторник, несмотря на то, что была заявлена в программе.
Президент АРБ Гарегин Тосунян отметил, что не имеет смысл оперировать слухами. «Были коллеги Эльвиры Сахибзадовны, которые как раз отвечают за тему — Ольга Николаевна (Скоробогатова), которая отвечает за цифру, и Ольга Васильевна (Полякова), она отвечает за надзор. И эти две темы отразили в докладе и выставили на обсуждение, поэтому помимо каких-то чисто технических накладок, которые могли быть, очевидно, что нам эти коллеги были сегодня важны для комментариев», — пояснил Тосунян.
«Мы работаем с ЦБ со всем спектром руководителей. Не надо никакими слухами питаться, потому что в декабре, например, представители Всероссийского банковского совета — это наша вторая палата — встречались с Эльвирой Сахибзадовной и многие вопросы, те которые ей непосредственно подготовили, адресовали», — подчеркнул он.
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