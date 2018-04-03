ЦБ Японии обсуждает варианты сворачивания стимулов

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика». Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор обсуждает, как в конечном счете выйти из масштабной программы монетарного стимулирования, но пока еще слишком рано раскрывать детали. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Банка Японии Харухико Курода. Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

"Внутри [центробанка] мы проводим различные обсуждения", — сказал Курода во время выступления в парламенте. Он отметил, что нормализация политики Банка Японии будет зависеть от того, что будет происходить с ценами, экономикой и рынками к тому времени. По словам Куроды, говорить о деталях сворачивания стимулов сейчас неуместно и преждевременно.

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Розничные продажи в Японии выросли меньше прогноза Инфляция в Японии ускорилась в феврале до 1% Банк Японии обещает плавное сворачивание стимулов Иена укрепилась на заявлениях Куроды в парламенте, однако затем растеряла почти весь рост. Как сообщали «Вести. Экономика», в начале марта глава Банка Японии заявил, что регулятор начнет рассматривать вопрос о том, как выйти из масштабной программы монетарного стимулирования, в 2019 финансовом году, который начнется 1 апреля 2019 г. "Сейчас члены совета управляющих и я считаем, что рост цен достигнет [целевого уровня] 2% примерно в 2019 финансовом году. Поэтому будет логичным начать продумывание и обсуждение выхода [из программы] в то же время", — сказал Курода. Позднее, однако, он заявил, что центробанк намерен продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику, до тех пор пока не будет достигнут целевой уровень инфляции. Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком) в Японии в феврале выросли на 1% в годовом выражении после повышения на 0,9% в январе. Мартовский индекс потребительских цен в Токио в марте составил лишь 1% год к году по сравнению с 1,4% месяцем ранее. Базовый индекс потребительских цен в столице Японии составил 0,8% против 0,9%.