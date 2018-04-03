Пиво в России станет или дороже, или хуже

Пиво в России может подорожать или потерять в качестве

Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво. Как пишут "Известия" , целью идеи стало желание ведомства, чтобы все, кто продает пенный напиток, перерегистрировались в юрлица. Это поможет РАР контролировать пивной рынок, поскольку ответственность компаний за нелегальное производство и оборот несоизмеримо выше, чем у ИП. В настоящее время, согласно КоАП, первые платят за подобное нарушение до 100 тысяч рублей, а вторые — до 10 тысяч рублей. Кроме того, многие "индивидуалы" не сдают декларации о продаже напитков, из-за чего бюджет недосчитывается десятков миллиардов рублей от акцизных сборов.

Пострадает малый бизнес

Опрошенные "Прайм" эксперты полагают, что от реализации данной идеи пострадает малый бизнес. Производить и продавать так называемое нелегальное пиво даже в рамках ИП в массовом порядке невозможно, уверен руководитель комитета по экономике Московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский

"Большие объемы по закону регулируются системой ЕГАИС, а небольшие возможно изготавливать и реализовывать фактически лишь для очень ограниченного круга потребителей. Для рынка это в буквальном смысле копейки", — пояснил он.

При этом перевод всех производителей и продавцов пива из ИП в юрлица приведет к необходимости увеличения штата сотрудников, поскольку владелец компании должен будет сдавать совершенно иную бухгалтерию и иначе взаимодействовать с налоговыми органами . Если с упрощенкой он мог справиться сам, то здесь не обойтись без помощников. Это удорожает производство и в ряде случаев может привести к полной остановке бизнеса, поскольку он станет нерентабельным.

С тем, что переход с ИП на юрлицо станет для бизнеса дополнительной нагрузкой, согласен юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский.

"Любые изменения удорожают оптимизированную налаженную работу. В среднем по Москве регистрация юрлица обходится в 10-15 тысяч рублей, а с косвенными расходами новация будет стоить десятки тысяч рублей. Ведь, скорее всего, понадобятся дополнительные бухгалтерские услуги, перерегистрация действующих договоров с арендодателями, поставщиками, транспортными компаниями. Увеличивается и налогообложение", — сказал он.

Но даже если предприниматели смогут преодолеть новый барьер, то будут рассматривать его как зловещий знак для пивного рынка. Ужесточение означает, что РАР на экспертном уровне считает, что рынок недорегулирован и будет проводить дальнейшие новации, полагает Каневский. Так, уже сейчас обсуждается введение лицензирования пива и его маркировка. Пока окончательной редакции закона нет, и можно лишь догадываться, будет эта лицензия стандартной или для пива разработают особый вариант. Но уже сейчас очевидно, что для малого и среднего бизнеса это станет серьезной нагрузкой, и не все потянут новые требования как финансово, так и организационно.

Цены вырастут

Все это закономерно приведет к удорожанию пенного напитка, которое ощутят на себе потребители. Во всем мире развивается крафтовое индивидуальное производство, которое предполагает сравнительно небольшие объемы и упрощенный способ ведения бизнеса, многие подобные проекты работают как стартапы. Они либо не выдержат конкуренции с гигантами, либо вынуждены будут повышать цены. При этом подделок не станет меньше просто потому, что их и без того немного, ибо подделывать пиво, в отличие от крепкого алкоголя — занятие нерентабельное. Исходное сырье для него — хмель, вода и солод, которые и без того недороги. Более выгодной альтернативы для них просто нет.

По словам Подъяблонского, конечный продукт либо подорожает, либо ухудшится его качество. Производители будут выбирать более дешевые расходные материалы, экономить буквально на всем. Хуже всех придется тем, кто производит крафтовое элитное пиво — пока оно в РФ дешевле зарубежных аналогов, однако сэкономить на качестве не удастся, поскольку потребители уже привыкли к хорошему. Остается поднять цену, что сделает продукт неконкурентоспособным.

В конечном итоге в выигрыше останутся крупные компании, которые удобны для государства с точки зрения сбора налогов и могут лоббировать свои интересы в госорганах. В принципе, этот процесс происходит во многих странах — разнообразная продукция от мелких конкурентов вымывается с рынка, остаются лишь крупные бренды. В этом смысле Россия движется в русле мировых тенденций, подытожил представитель Urvista.