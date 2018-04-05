Ещё
Киев призвал к бойкоту «Северного потока-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье обвалились цены на дачи
В Подмосковье обвалились цены на дачи

Рада призвала мировое сообщество запретить строительство «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховная рада Украины призвала правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что данное заявление на заседании Рады поддержали 266 парламентариев.
В Раде отметили, что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на газовом рынке Европы.
"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта", — сказано в заявлении парламента.
Ранее на Украине рассказали о способах противодействия строительству "Северного потока — 2".
Газета.Ru: последние новости
Ткачев ожидает ежемесячный прирост производства молока в России ФНБ за март вырос в рублях на 2% Путин назвал справедливую конкуренцию основой развития экономики
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова91
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
В Подмосковье обвалились цены на дачи24
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»552
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение