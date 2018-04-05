Киев призвал к бойкоту «Северного потока-2»

Верховная рада Украины призвала правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что данное заявление на заседании Рады поддержали 266 парламентариев.
В Раде отметили, что из-за строительства газопровода утвердится "абсолютная монополия" России на газовом рынке Европы.
"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта", — сказано в заявлении парламента.
Ранее на Украине рассказали о способах противодействия строительству "Северного потока — 2".