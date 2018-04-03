Новак: Россия обсуждает с Саудовской Аравией долгосрочное взаимодействие после ОПЕК+

"Мы с моим коллегой господином Аль-Фалихом, министром энергетики, предварительно уже обсуждали, что нам нужно подумать над механизмом взаимодействия по окончании действия соглашения ОПЕК+ на более долгосрочной основе, с тем чтобы механизм, который сейчас был применен в рамках балансировки рынка, показал свою эффективность, и как в многостороннем формате, так и в двустороннем формате", — сказал Новак.

Он также отметил, что конкретного документа на данный момент нет, ведется обсуждение возможных подходов.