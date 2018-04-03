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Новак: Россия обсуждает с Саудовской Аравией долгосрочное взаимодействие после ОПЕК+
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Новак: Россия обсуждает с Саудовской Аравией долгосрочное взаимодействие после ОПЕК+ 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что он обсуждал с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом вопрос долгосрочного взаимодействия по окончанию сделки о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы с моим коллегой господином Аль-Фалихом, министром энергетики, предварительно уже обсуждали, что нам нужно подумать над механизмом взаимодействия по окончании действия соглашения ОПЕК+ на более долгосрочной основе, с тем чтобы механизм, который сейчас был применен в рамках балансировки рынка, показал свою эффективность, и как в многостороннем формате, так и в двустороннем формате", — сказал Новак.
Он также отметил, что конкретного документа на данный момент нет, ведется обсуждение возможных подходов.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о подписании соглашения ОПЕК+ на 20 лет.
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