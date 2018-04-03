Цены на кобальт продолжают ралли 2017 года

МОСКВА , 3 апр— ПРАЙМ. Кобальт, применяющийся в аккумуляторах для iPhone и электромобилей, в этом году стал одним из самых прибыльных активов. Цены на него подскочили более чем на 20%, опередив другие сырьевые товары, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

Прогнозы относительно спроса по-прежнему благоприятные, а перспективы предложения неопределенны в связи с тем, что основным источником металла является Демократическая Республика Конго (ДРК).

Перспективы роста предложения лития и меди, которые также активно используются в аккумуляторах, замедляют рост цен на эти металлы, тогда как дефицит предложения кобальта, по мнению многих инвесторов, будет сохраняться. В текущем году цены на литий почти не изменились, а медь подешевела более чем на 7%.

Рост цен на кобальт продолжается даже несмотря на падение котировок акций некоторых технологических компаний, которые используют этот металл для производства аккумуляторов и компьютерных чипов. IT-сектор индекса S&P 500 потерял примерно 10% с достигнутого в марте исторического максимума, так как инвесторы обеспокоены, в частности, возможным ужесточением государственного регулирования в этой сфере.

Новый горный кодекс ДРК создает новые риски для компаний, ведущих добычу кобальта в этой стране, отмечают аналитики, поскольку он отменяет ряд защитных мер для добывающих компаний и вводит новые более высокие налоги и роялти на кобальт. Кроме того, некоторые производители стараются не использовать кобальт из ДРК, опасаясь, что в этой стране при добыче задействован детский труд. В связи с этим некоторые производители ищут новые источники кобальта.

В то же время пока ожидать роста предложения кобальта не приходится, отмечают представители отрасли, а для полной замены кобальта в промышленности другими металлами потребуется много времени. На прошлой неделе цены на кобальт с физической поставкой на LME достигли 94 750 долларов за тонну, приближаясь к 100 000 долларам.

"В настоящее время реальных путей отказа от кобальта нет", — заметила Симона Гамбарини, товарно-сырьевой экономист Capital Economics. По ее словам, этим пользуются инвесторы, наращивая позиции по этому металлу.

Приближение цен на кобальт к отметке 100 000 долларов за тонну может быть признаком того, что кобальтом интересуется все больше инвесторов из Европы и Северной Америки. Наибольшую активность при этом проявляют китайские инвесторы.

Как ожидают аналитики, объем торгов по кобальту на LME возрастет после запуска контракта на сульфат кобальта с наличным расчетом. На бирже допускают начало торгов данным контрактом уже в начале следующего года.

Цены на кобальт также, вероятно, получают поддержку на фоне прогнозов наиболее стремительного роста мировой экономики в этом году с 2011 года. Это обстоятельство может усилить спрос на ряд сырьевых товаров, однако рост цен на такие товары как нефть или медь сдерживается опасениями относительно избыточного предложения.

Некоторые считают, что на рынке кобальта будет наблюдаться дефицит, пока не начнут работу новые предприятия по добыче кобальтовой руды вне ДРК.

"Пока эти (не столь крупные) производители не займут это пространство или не активизируются более крупные игроки, потребуется какое-то время, чтобы предложение догнало спрос", — сказал Трент Мелл, глава First Cobalt Corp. «Этот момент настанет, нужно лишь какое-то время подождать», — добавил он.

Около 60% кобальтовой руды поставляется из Конго , и аналитики BMO Capital Markets ожидают, в следующие пять лет доля Конго в росте предложения будет составлять 85%.

Некоторые инвесторы проявляют осторожность по поводу кобальта, учитывая отсутствие легкодоступных инвестиционных инструментов и быстрый рост цен. С начала 2017 года и до настоящего момента цены кобальта выросли практически втрое.

Другие считают, что даже небольшое замедление распространения электромобилей или изменение программ субсидирования электромобилей в Китае может привести к снижению цен. Цены на сульфат кобальта в Китае с начала прошлого года выросли более чем вдвое, согласно Benchmark Mineral Intelligence.

Инвесторы следят за тем, замедлят ли сообщения об увеличении предложения кобальта рост цен, как это произошло на рынке лития. Опасения относительно избытка предложения лития заставили аналитиков ожидать снижения цен на этот металл после того, как компания Sociedad Quimica Y Minera De Chile и правительство Чили в январе подписали соглашение, которое позволит компании увеличить объемы добычи.

Индекс цен на литий Benchmark Mineral Intelligence в феврале снизился впервые за последний год. В 2017 году он продемонстрировал рост на 28%.

Многие аналитики полагают, что дефицит физического кобальта продолжит оказывать влияние на рынки даже при ускорении ралли, вызванном спекулятивными покупками.

"Самое сильное влияние на цены оказывает существенная нехватка этого металла", — сказал Джордж Хеппел из CRU.

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