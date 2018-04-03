Депутаты Госдумы предлагают ввести санкции против Латвии 

Экономические меры могут быть направлены на прекращение или приостановление действия международных торговых договоров.
Госдума призвала ввести экономические меры против Латвии в качестве ответной меры на изменения в законе «Об образовании».
Ранее местные власти приняли поправки, согласно которым до 2021 года должен быть завершен перевод школ национальных меньшинств на латышский язык.
Сообщается, что власти России в соответствии с законом «О специальных экономических мерах» могут ввести персональные санкции в отношении отдельных латвийских политиков, которые поддержали школьную реформу. Экономические меры могут коснуться финансовых операций, таможенных пошлин, туристической деятельности, а также международных торговых договоров. передает ФАН.