«Реальные доходы в Новосибирской области уменьшились»

«Среднедушевые номинальные денежные доходы в Новосибирской области на конец 2017 года составили 37 507 рублей, что ниже, чем по России в целом (46 592 рублей), но опережает все регионы Сибири, кроме Красноярского края . Но негативно то, что доходы снизились в 2017 году на 1,7%, тогда как по России они выросли на 1,4%, а по Сибирскому федеральному округу уменьшились только на 0,2%.

В то же время во многом из-за отставания доходов в области меньше растут потребительские цены — на 1,5% в 2017 году против 2,5% в России и 2% в СФО. То есть из-за ограниченных доходов людей продавцы не могут сильно поднимать цены, т.к. уменьшатся продажи. Причем такое отставание роста цен фиксируется второй год. На 2018 год предполагается усиление инфляции по России — до 3,8–4%. Для Новосибирской области, соответственно, можно прогнозировать инфляцию в 2,5–2,8% за 2018 год.

Основной показатель изменения уровня жизни — реальные денежные доходы, то есть доходы за вычетом налогов и обязательных платежей, скорректированные на изменение цен. В результате наложения тенденций доходов и инфляции динамика реальных располагаемых денежных доходов в области по итогам 2017 года хуже, чем по стране, но лучше, чем в Сибири. Реальные доходы в области уменьшились на 2,2%, по СФО — на 2,9%. В 2016 году они сократились на 0,6%, тогда как по России — на 5,6%.

На 2018 год можно предполагать прекращение падения реальных денежных доходов за счет происходящих бюджетных выплат, индексаций пенсий, повышения зарплат в госсекторе в связи с президентскими выборами и стремлением выполнить майские указы. По России за январь-февраль 2018 года темп снижения реальных доходов уменьшился и составил 0,8% к соответствующему периоду 2016 года (с учетом единовременной выплаты пенсий по 5000 рублей в январе 2016 года). Учитывая вероятный рост экономики региона и данные факторы, реальные доходы населения Новосибирской области могут показать некоторый рост — примерно на 1% в 2018 году.

По структуре расходов населения в 2017 году наблюдаются в целом негативные изменения по сравнению с 2016 годом. Они связаны со снижением реальных доходов. Сохраняется превышение расходов над доходами. Таким образом, ситуация с использованием доходов пока еще говорит о материальных трудностях новосибирцев. Покупка валюты теряет популярность у жителей области.

Нехватка текущих доходов покрывается, таким образом, во многом за счет кредитования. Кредиты населению в Новосибирской области, как и в стране, переживают настоящий бум. Объем выдачи новых кредитов в регионе на начало 2018 года был на 32% больше, чем на начало 2017 года по данным ЦБ РФ . Эти темпы опережают общероссийские и общесибирские, которые составили 28%.

При этом нужно иметь в виду, что кредитование намного опередило рост потребительского сектора. За 2017 год розничная торговля в области повысила оборот на 1,6%, платные услуги — на 2,4%. В этих сферах есть небольшое превышение среднероссийских и сибирских показателей. Однако рост кредитования, как видим, не ведет к увеличению потребления.

Банки уменьшают свой процент в среднем на 2-3 пункта, что отвечает изменению ставки ЦБ и его политике. Это соответствует и динамике ставок в Новосибирской области. До конца года ставки по кредитам могут уменьшиться еще на 1–1,5 процентных пункта. Поскольку ключевая ставка, вероятно, снизится в 2018 году до 6,75–7%.

Но ситуация с кредитами у людей далека от благополучной. Ведь сильное увеличение кредитования физических лиц происходит на фоне снижения реальных доходов населения. Таким образом, отчасти кредиты замещают доходы населения. Люди вынуждены брать займы, чтобы зачастую просто обеспечить текущую жизнь, без заметного повышения потребления.

Новые кредиты идут, в основном, на погашение предыдущих и на замещение уменьшающихся доходов. Ситуация нездоровая и означает усиление закредитованности населения. Хотя определенный позитив в этом тоже есть. За счет новых заимствований по меньшим ставкам в Новосибирской области снизилась сумма просроченной задолженности на 6% в 2017 году по данным ЦБ России. По стране в целом такое уменьшение составило 1%».