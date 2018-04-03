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ЦБ выступил против свободного обмена криптовалют
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Банк России выступает против свободного обмена криптовалют 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ не считает нужным разрешать свободный обмен криптовалют. Об этом сообщает RNS.
"Мы не считаем, что криптовалюту надо разрешать в свободный обмен, мы видим огромные риски в частных криптовалютах с точки зрения использования их в качестве платежного средства. Плюс уже и на уровне FATF (международная организация, занимающаяся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег — "Газета.Ru"), и на уровне спецслужб вышло большое количество аналитических материалов и отчетов о том, что криптовалюты в силу их анонимности и достаточно сложного технологического механизма часто используются в рамках отмывания и финансирования мошеннических схем", — сказала Скоробогатова.
Она также добавила, что страны, которые ранее разрешали обмен криптовалют, в настоящий момент переходят к этапу временного запрета или "жесткого регулирования".
Ранее сообщалось, что Казахстан запретит майнинг криптовалют.
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