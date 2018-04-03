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Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС в отношении поставщиков для ФСКН
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Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС в отношении поставщиков для ФСКН 

Агентство «Москва» 1 час назад
Суд подтвердил законность решения антимонопольного ведомства в отношении поставщиков для нужд Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России), сообщили в пресс-службе ФАС.
«Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства участниками аукциона на поставку газовых хроматографов для ФСКН России. Компании заключили и реализовывали картельное соглашение в 2015 г. Начальная максимальная цена контракта составляла 65 млн руб.», — говорится в сообщении.
По словам начальника контрольно-инспекционного управления в сфере ГОЗ ФАС России Константина Алешина, в результате реализации ответчиками по делу запрещенного соглашения, снижение начальной цены аукциона составило всего 1,5%. «ФАС России признала ответчиков нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона „О защите конкуренции“. В ближайшее время нарушители будут привлечены к административной ответственности», — заключил К. Алешин.
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