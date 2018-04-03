Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС в отношении поставщиков для ФСКН

«Арбитражный суд Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства участниками аукциона на поставку газовых хроматографов для ФСКН России. Компании заключили и реализовывали картельное соглашение в 2015 г. Начальная максимальная цена контракта составляла 65 млн руб.», — говорится в сообщении.

По словам начальника контрольно-инспекционного управления в сфере ГОЗ ФАС России Константина Алешина, в результате реализации ответчиками по делу запрещенного соглашения, снижение начальной цены аукциона составило всего 1,5%. «ФАС России признала ответчиков нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 закона „О защите конкуренции“. В ближайшее время нарушители будут привлечены к административной ответственности», — заключил К. Алешин.