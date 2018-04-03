Инвесторы уходят из криптовалют в драгметаллы 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика» Текущая конъюнктура финансового рынка и особенно геополитическая ситуация в мире благоприятствует росту цен на золото, отмечает Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант "БКС Брокер".
Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер»
Ниже названы основные факторы, которые способны оказать поддержку ценам на жёлтый драгметалла в ближайший месяц: Растущие геополитические риски, связанные с началом торговых войн между США с одной стороны и Европой с Китаем — с другой; рост напряженности между Саудовской Аравией и Ираном из-за ядерной программы; новый виток конфронтации между странами Запада и Россией из-за инцидента в Солсбери. Все эти факторы могут вызвать желание инвестировать в защитные активы. Кредитно-денежная политика со стороны мировых центральных банков ужесточается по всему миру, что приводит к увеличению доходности краткосрочных облигаций. Мы слышим все более жесткую риторику со стороны мировых центробанков. ФРС США планирует повысить процентные ставки минимум три раза в течение года, Банк Англии впервые за десять лет поднял базовую ставку. Европейский центральный банк объявил победу над дефляцией и заявил, что его кредитно-денежная политика перестанет быть такой мягкой. Растущий риск на рынке акций. Глобально спрос на золото поддерживает и Центробанк РФ. Чистые покупки золота Банком России в 2017 году достигли 223,5 т, увеличив золотые резервы до 1838,8 т (+14% г/г). Этот год стал одиннадцатым годом роста подряд, и уже в течение трех лет чистые покупки превышают 200 т. На золото сейчас приходится почти 18% от общего объема резервов страны. Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов ранее заявил, Центробанк увеличивает закупки золота в соответствии с поручением российских властей, которые считают его ключевым активом перед лицом геополитической неопределенности. Стоит учитывать и промышленный спрос. Спрос на золото в промышленности восстанавливается, завершив 6-летний нисходящий тренд. Такая тенденция была обусловлена главным образом благодаря более широкому распространению функций нового поколения, таких как 3D-видео, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и распознавание жестов, в смартфонах и модернизации автомобильного транспорта. В условиях геополитических рисков цена на золото может вырасти в апреле на 4-5% до уровня 1350-1400 долларов за унцию. Теперь посмотрим на серебро. Как известно, этот металл более широко востребован в промышленности, чем золото. На мой взгляд, рынок серебра в апреле избежит существенных колебаний и останется в диапазоне 16-17 USD за унцию. Цены на серебро поддержит рост популярности маленьких и крупных солнечных батарей. Во всем мире в последние годы увеличился спрос на серебро в фотогальванических продуктах, достигнув в 2017 году около 92 млн унций. Аналитики прогнозируют, что рост продолжится в этом году, что обусловлено крупномасштабным увеличением использования солнечной энергии и стабильно сильным спросом со стороны населения, особенно в том же Китае. Если говорить о прогнозе на 2018 год, то поддержку серебру может оказать еще один фактор — уровень предложения. Ограниченные возможности многих компаний, которые специализируются на добыче серебра, из-за чего рост себестоимости и дефицит финансовых ресурсов приводят к снижению предложения, что может привести к формированию дефицита. Также влияние на динамику цен на золото и серебро может повлиять падающий спрос на криптовалюты. После взрывного роста во второй половине 2017 года цены на биткоин и альткоины падают, что может повлечь за собой пересмотр портфелей инвесторов в пользу драгметаллов.