Россия готовит ответ на пошлины США

Россия готовит ответные пошлины к США, которые подняли цены на ввоз стали и алюминия. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сообщил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
По его словам, уже есть поручение проработать ответные меры и определить товары, импортируемые из США, к которым могут быть применены ответные меры. Причем сделать это нужно в самые кратчайшие сроки. После этого будет запущен переговорный процесс с США, а затем Россия намерена обратиться в суд Всемирной торговой организации. Туда же намерен обратиться и Китай.
Напомним, что США с 23 марта подняли пошлины на импорт стали до 25 процентов и на ввоз алюминия — до 10 процентов. Такой шаг должен был затронуть около 30 стран. Но с Канадой, Мексикой, странами Евросоюза и Австралией американцы сразу же начали переговоры и отсрочили введение пошлин. В итоге под ударом среди крупных экспортеров оказались только Китай и Россия. Китай уже ввел ответные меры, дальше будет торг. Досталось, прежде всего, поставщикам орехов, фруктов и вин. Пошлиной в 25 процентов обложили также американскую свинину.