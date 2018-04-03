Инвесторы уходят из криптовалют в драгметаллы

Москва , 3 апреля — «Вести. Экономика» Текущая конъюнктура финансового рынка и особенно геополитическая ситуация в мире благоприятствует росту цен на золото, отмечает Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант « БКС Брокер ».

Максим Ковязин, старший инвестиционный консультант «БКС Брокер»

Ниже названы основные факторы, которые способны оказать поддержку ценам на жёлтый драгметалла в ближайший месяц:

Растущие геополитические риски, связанные с началом торговых войн между США с одной стороны и Европой с Китаем — с другой; рост напряженности между Саудовской Аравией Ираном из-за ядерной программы; новый виток конфронтации между странами Запада и Россией из-за инцидента в Солсбери. Все эти факторы могут вызвать желание инвестировать в защитные активы. Кредитно-денежная политика со стороны мировых центральных банков ужесточается по всему миру, что приводит к увеличению доходности краткосрочных облигаций.

Мы слышим все более жесткую риторику со стороны мировых центробанков. ФРС США планирует повысить процентные ставки минимум три раза в течение года, Банк Англии впервые за десять лет поднял базовую ставку. Европейский центральный банк объявил победу над дефляцией и заявил, что его кредитно-денежная политика перестанет быть такой мягкой. Растущий риск на рынке акций.

Глобально спрос на золото поддерживает и Центробанк РФ . Чистые покупки золота Банком России в 2017 году достигли 223,5 т, увеличив золотые резервы до 1838,8 т (+14% г/г). Этот год стал одиннадцатым годом роста подряд, и уже в течение трех лет чистые покупки превышают 200 т.

На золото сейчас приходится почти 18% от общего объема резервов страны. Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов ранее заявил, Центробанк увеличивает закупки золота в соответствии с поручением российских властей, которые считают его ключевым активом перед лицом геополитической неопределенности.

Стоит учитывать и промышленный спрос. Спрос на золото в промышленности восстанавливается, завершив 6-летний нисходящий тренд.

Такая тенденция была обусловлена главным образом благодаря более широкому распространению функций нового поколения, таких как 3D-видео, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и распознавание жестов, в смартфонах и модернизации автомобильного транспорта.

В условиях геополитических рисков цена на золото может вырасти в апреле на 4-5% до уровня 1350-1400 долларов за унцию.

Теперь посмотрим на серебро. Как известно, этот металл более широко востребован в промышленности, чем золото. На мой взгляд, рынок серебра в апреле избежит существенных колебаний и останется в диапазоне 16-17 USD за унцию.

Цены на серебро поддержит рост популярности маленьких и крупных солнечных батарей. Во всем мире в последние годы увеличился спрос на серебро в фотогальванических продуктах, достигнув в 2017 году около 92 млн унций.

Аналитики прогнозируют, что рост продолжится в этом году, что обусловлено крупномасштабным увеличением использования солнечной энергии и стабильно сильным спросом со стороны населения, особенно в том же Китае.

Если говорить о прогнозе на 2018 год, то поддержку серебру может оказать еще один фактор — уровень предложения. Ограниченные возможности многих компаний, которые специализируются на добыче серебра, из-за чего рост себестоимости и дефицит финансовых ресурсов приводят к снижению предложения, что может привести к формированию дефицита.

Также влияние на динамику цен на золото и серебро может повлиять падающий спрос на криптовалюты. После взрывного роста во второй половине 2017 года цены на биткоин и альткоины падают, что может повлечь за собой пересмотр портфелей инвесторов в пользу драгметаллов.