Главное в сезоне отчетности по S&P — прогнозы прибыли в медицине, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ…

Индекс S&P вырос на +3,0% с минимума дня, потому что скоро сезон отчётности. По итогам торгов, S&P увеличился +1,2% до 2644,69 (+14,6% в год с дивидендами), так как возможные пошлины США будут работать на замещение импорта, и Dow 30 возрос на +1,0% до 24264,30 (+20,3% в год), так как Вашингтон готов к переговорам.

Американцы готовились к пошлинам заранее. Например, издержки Apple , скорее всего, возрастут при обострении игры пошлинами, но компания Тима Кука заранее запланировала вертикально интегрировать производство.

Господдержка компенсирует негативное влияние пошлин Китая на авиастроителей, включая сравнительно активно кредитуемый Boeing , который сообщил, что находится в процессе оценки ситуации, и хотя почти тут же получил крупный заказ на поставку самолётов в Индию , Dow 30 вырос чуть слабее S&P 500. В некоторых отраслях больше страновых рисках, чем чисто политических, но они могут получать господдержку в виде поиска новых международных партнёров.

Долгосрочные средние выдержали проверку. Индекс S&P 500 на +8,7% выше скользящей за 200 дней и на +2,1% выше мувинга за 100 дней.

13 апреля стартует сезон отчётности. Первыми отчитываются банки: Wells Fargo, JPMorgan, Citigroup. Графики классиков финансовой практики из Нью-Йорка показывают динамику происходящего.

Вверху на графике консенсус-прогноз операционной прибыли на одну бумагу индекса S&P (левая ось) $162 в год, фактически этот показатель дохода за предыдущий год всего $133 (правая ось), и потенциал улучшения финансового результата оценивается в +22%.

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На графике над этим абзацем показано, что ожидания по прибыли (левая ось) напрямую взаимосвязаны с реальными капитальными вложениями компаний (правая ось).

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На графике выше ожидаемая рентабельность компаний S&P 500 идёт вверх по всем секторам, особенно в финансах и здравоохранении. Цена к прогнозу прибыли по S&P 500 16,9, поэтому многое зависит от прогнозов по заказам, прибыли и финансированию капвложений компаний, от чёткости перспектив динамики отраслей, от инфляционных ожиданий.

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На графике выше видно, что прогнозы по прибылям в индексе S&P 500 взаимосвязаны напрямую с экспортом. Это может повлиять на настроения компаний в ходе конференц-коллов, но не на фундаментальные экономические показатели. Пока пошлины не введены, Америка найдёт кому поставлять продукцию, которую раньше отвозила в КНР.

Хотя спрос на профессиональное хеджирование сохраняется, доходность 10-летних трежерис выросла до 2,81%, так как вопрос о введении пошлин может обсуждаться ещё до конца мая. В связи с ростом доходностей по бондам и ожиданиями повышения ставок на хороших экономических показателях, лучшей валютой сбережений на все времена, тем временем, остаётся доллар (EUR/USD припадала до 1,227). Замещение импорта при умеренной инфляции и увеличении дефицита государственного бюджета ведёт к укреплению валюты.

Великие державы готовы к переговорам. В среду Китай ответил, но его ответ повлияет на часть экономики, в которую мы не инвестируем: КНР вводит 25%-ные пошлины на соевые бобы, автомобили, химикаты и самолёты. В то же время США готовы к переговорам, они не запретили такие статьи импорта из Китая, как игрушки, обувь, консоли для видеоигр, мобильные телефоны и компьютеры, и срок подачи возражений по предстоящим в середине мая слушаниям комиссии США по международной торговле о пошлинах на продукцию из КНР истекает 22 мая.

Список США сигналит в пользу импортозамещения. Список США можно противопоставить плану «Сделано в Китае 2025», который утверждён в 2015-м и включал в себя IT, роботостроение, аэрокосмическую отрасль и современные технологии производства. В списке товаров, которые запретят на ввоз из КНР, много машин и оборудования, медицинского оборудования и материалов. Если Китай окончательно прекратит экспорт этих наименований в Америку, через 3-4 месяца, а может быть и раньше, способность других поставщиков диктовать цены начнёт увеличиваться.

Срок подачи возражений по предстоящим в середине мая слушаниям комиссии США по международной торговле о пошлинах на продукцию из КНР истекает 22 мая. К этому времени в США состоится, как минимум, одно крупное IPO в секторе замещения импорта. Вспомним, как росли российские бумаги, такие как Камаз, с 26 до 60 рублей за два года, и ММК, c 4,5 до 46 рублей за 4 года.

В сфере макроэкономики, у Америки намечается историческое событие, уровень безработицы может опуститься на минимум XXI века, мартовские данные радуют инвесторов, прогноз ADP по занятости в частном секторе показал прирост на +241 тысячу по сравнению с прогнозом +208 тысяч и против +246 тысяч месяцем ранее. Непроизводственный индекс ISM составил 58,8 пункта вместо ожидавшихся 59,0 пунктов и предшествовавших 59,5. "

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