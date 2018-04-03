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Резервный фонд правительства опустел на три четверти
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Правительство России приготовило сюрприз новому правительству 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство за I квартал 2018 года уже израсходовало около 75 процентов своего резервного фонда на текущий бюджетный год. Как пишет «Коммерсантъ», из 210,7 миллиарда рублей уже приняты решения о расходовании 157,3 миллиарда рублей. Таким образом, в резерве у нового правительства с мая окажется не более 53,4 миллиарда рублей.
Как поясняет газета, в случае необходимости принять любое крупное экстренное решение, новому правительству фактически придется пересмотреть бюджет.
Согласно данным «Коммерсанта», 36,7 миллиарда рублей ушло на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала, еще 20 миллиардов были потрачены на поддержку сбалансированности бюджетов, 10 миллиардов — на ремонт детских поликлиник.
На «иные мероприятия» было выделено 12,2 миллиарда рублей — на поддержку автопрома, 10 миллиардов рублей — на «направление "Кооперация и экспорт"», шесть миллиардов — на поддержку проекта «Сухой Суперджет 100», семь миллиардов — на сельское хозяйство, еще пять миллиардов — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства, 3,3 миллиарда — на проект «Цифровая экономика».
Также были выделены средства на дополнительные расходы по медицине: 4,4 миллиарда — на развитие хосписов, 3,5 миллиарда — на подключение медучреждений к интернету, 2,5 миллиарда — на повышение квалификации врачей. Помимо этого в список входят первые расходы по пожару в «Зимней вишне» — на эти цели уже выделено 80 миллионов рублей.
Резервный фонд правительства не имеет отношения к Резервному фонду страны, объединенному в 2018 году с Фондом национального благосостояния.
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