В Госдуме предложили отменить льготы для использующих неофициальный труд компаний 

В ближайшие дни в Госдуму внесут законопроект об отмене налоговых льгот для компаний, которые используют неофициальный труд. Об этом заявил член думского Комитета по труду Олег Шеин («Справедливая Россия») в ходе пленарного заседания палаты.
«В ближайшие дни будет внесён законопроект об отмене налоговых льгот для компаний, которые используют неофициальный труд», — сказал он.
По словам депутата, крупный капитал должен платить больше налогов и начать нужно с тех, кто «уклоняется даже от действующей системы налогообложения».
«К сожалению, экономический рост не означает автоматического роста доходов бизнеса и населения. Чем меньше налогов будет платить бизнес, тем меньше будут пенсии, зарплаты, расходы на медицину, культуру и образование», — сказал Шеин.
Парламентарий призвал коллег присоединиться и поддерживать законодательную инициативу.
«Поймите, в России официально трудятся 43 миллиона человек, а в сером сегменте — 30 миллионов. Ежегодные убытки от содержания тех компаний, которые не платят подоходный налог в местные бюджеты, обходятся стране в 1,5 триллиона рублей», — сказал законодатель.