В Госдуме предложили отменить льготы для использующих неофициальный труд компаний

В ближайшие дни в Госдуму внесут законопроект об отмене налоговых льгот для компаний, которые используют неофициальный труд. Об этом заявил член думского Комитета по труду Олег Шеин «Справедливая Россия» ) в ходе пленарного заседания палаты.

«В ближайшие дни будет внесён законопроект об отмене налоговых льгот для компаний, которые используют неофициальный труд», — сказал он.

По словам депутата, крупный капитал должен платить больше налогов и начать нужно с тех, кто «уклоняется даже от действующей системы налогообложения».

«К сожалению, экономический рост не означает автоматического роста доходов бизнеса и населения. Чем меньше налогов будет платить бизнес, тем меньше будут пенсии, зарплаты, расходы на медицину, культуру и образование», — сказал Шеин.

Парламентарий призвал коллег присоединиться и поддерживать законодательную инициативу.