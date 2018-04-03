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Экспорт из Приднестровья вырос на 62%
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Экспорт из Приднестровья вырос на 62% 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
За первый квартал 2018 года импорт Приднестровской Молдавской Республики вырос на 32 процента, а экспорт — на 62 процента. Такие данные «Парламентской газете» привёл президент республики Вадим Красносельский.
«Приднестровье остаётся экспортно-ориентированным государством. По итогам первого квартала 2018 года, по сравнению с прошлым годом, импорт вырос на 32 процента, а экспорт — на 62 процента. То, что экспорт преобладает над импортом, нас очень радует. Структура экспорта делится следующим образом: 37 процентов приходится на страны Евросоюза, 18 процентов — на страны Таможенного союза, в первую очередь Российскую Федерацию, 45 процентов — на остальные государства», — рассказал Красносельский.
По словам президента республики, Тирасполь стал наращивать экспорт в Российскую Федерацию — ещё полтора года назад его доля в общем объёме экспорта не превышала 8 процентов. «Это в основном продукция машиностроения, металлообработки, агропромышленного комплекса. Кроме того, экспорт спиртных напитков увеличился в 14 раз», — отметил Красносельский. Из России, в свою очередь, Приднестровье импортирует удобрения и горюче-смазочные материалы.
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