Экспорт из Приднестровья вырос на 62%

За первый квартал 2018 года импорт Приднестровской Молдавской Республики вырос на 32 процента, а экспорт — на 62 процента. Такие данные « Парламентской газете » привёл президент республики Вадим Красносельский

«Приднестровье остаётся экспортно-ориентированным государством. По итогам первого квартала 2018 года, по сравнению с прошлым годом, импорт вырос на 32 процента, а экспорт — на 62 процента. То, что экспорт преобладает над импортом, нас очень радует. Структура экспорта делится следующим образом: 37 процентов приходится на страны Евросоюза , 18 процентов — на страны Таможенного союза, в первую очередь Российскую Федерацию , 45 процентов — на остальные государства», — рассказал Красносельский.

По словам президента республики, Тирасполь стал наращивать экспорт в Российскую Федерацию — ещё полтора года назад его доля в общем объёме экспорта не превышала 8 процентов. «Это в основном продукция машиностроения, металлообработки, агропромышленного комплекса. Кроме того, экспорт спиртных напитков увеличился в 14 раз», — отметил Красносельский. Из России, в свою очередь, Приднестровье импортирует удобрения и горюче-смазочные материалы.