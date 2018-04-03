Ещё
В I квартале 2018 года темпы роста экономики РФ могут ускориться до 1,5–2%, — Алексей Девятов, главный аналитик ФК «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В I квартале 2018 года темпы роста экономики РФ могут ускориться до 1,5–2%, — Алексей Девятов, главный аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
К другим негативным факторам, оказавшим значительное давление на темпы роста промышленности в 4 кв. 2017 г., стоит отнести действие соглашения ОПЕК+ и избыточно крепкий рубль. При этом рост в торговле и секторе услуг оставался весьма неплохим, что, несмотря на наблюдавшееся падение реальных доходов населения, было обусловлено относительно высоким потребительским спросом и инвестиционной активностью бизнеса. Поскольку в 1 кв. 2018 г. температура упала значительно ниже климатической нормы на значительной части территории страны, ситуация в добывающем секторе, секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также трубопроводном транспорте заметно улучшилась.
Кроме того, в январе обрабатывающая промышленность получила значительную поддержку за счет роста государственного заказа. Несмотря на то что уже в феврале темпы роста госрасходов снизились, значительные выплаты бюджетникам в марте должны привести к существенному усилению потребительского спроса в краткосрочной перспективе. Таким образом, мы ожидаем, что в 1 кв. 2018 г. темпы роста экономики страны могут ускориться до 1,5–2%, а по итогам текущего года составить 1,6%.
Прайм: последние новости
Кудрин прогнозирует повышение пенсионного возраста в РФ в течение 10-16 лет Китай со 2 апреля вводит в отношении США ответные пошлины Транзит газа через Украину в I квартале упал на 13,3%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей86
Киевский прокурор появился на телевидении голым67
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя137
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами111
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»355
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
01:31
Киевский прокурор появился на телевидении голым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение