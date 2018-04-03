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Транзит российского газа через Украину вырос на 21,3%
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Транзит российского газа через Украину вырос в марте на 21,3% 

RT на русском 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Транзит российского природного газа через Украину в марте 2018 года увеличился на 21,3% по сравнению с мартом прошлого года и составил 8,1 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
«Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года», — говорится в сообщении.
При этом по результатам первого квартала транзит уменьшился до 20,1 млрд кубов, что на 3,1 млрд кубов (13,3%) меньше, чем за первые три месяца 2017 года.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что рисков для транзита газа в Европу из-за ситуации с «Нафтогазом» не будет.
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