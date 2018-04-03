Брат Дворковича задолжал приставам

Из-за крупных долгов Дворковичу-младшему уже несколько лет закрыт выезд за рубеж, пишет «Лайф».

По его словам, долги за прошлый год являются пени и «какими-то автомобильными штрафами».

В 2016 году его задолженность составляла 10,9 млн рублей.

Известно, что в 2017 году 39-летний бизнесмен имел долги в размере 200 тысяч рублей перед судебными приставами. Из них 190 тысяч рублей — долг по кредитам, 3,5 тысячи рублей — исполнительный сбор и 1 тысяча рублей — госпошлина, назначенная судом.