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Брат Дворковича задолжал приставам
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Брат Дворковича задолжал приставам 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Младшего брата вице-премьера Аркадия Дворковича, предпринимателя и главу совета директоров телеканала ТНТ Music Михаила Дворковича назвали злостным неплательщиком.
Из-за крупных долгов Дворковичу-младшему уже несколько лет закрыт выезд за рубеж, пишет «Лайф».
По его словам, долги за прошлый год являются пени и «какими-то автомобильными штрафами».
В 2016 году его задолженность составляла 10,9 млн рублей.
Известно, что в 2017 году 39-летний бизнесмен имел долги в размере 200 тысяч рублей перед судебными приставами. Из них 190 тысяч рублей — долг по кредитам, 3,5 тысячи рублей — исполнительный сбор и 1 тысяча рублей — госпошлина, назначенная судом.
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