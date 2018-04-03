Китай: пошлины на товары из США сбалансируют потери 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Китай ввел пошлины на 128 видов товаров из США, чтобы «сбалансировать потери» от американских пошлин и защитить собственные национальные интересы, говорится в комментарии в официальной газете «Жэньминь жибао».
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В понедельник вступили в силу ответные пошлины Китая в размере до 25% на 128 видов импортных товаров американского производства, о которых было объявлено ранее.
В первоначальном списке, опубликованном Пекином 23 марта, значились свежие и сушеные фрукты из США, женьшень, орехи, вино и свинина, а также некоторые стальные изделия на общую сумму около $3 млрд Это лишь небольшая доля от импорта Китая из США. До сих пор под действие пошлин не попали основные статьи сельскохозяйственного экспорта в Китай, например соевые бобы.
Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Пекин заявил, что введение этих пошлин противоречит правилам Всемирной торговой организации. В воскресенье Китай также отметил, что тарифы «нанесли серьезный ущерб» его интересам.
Китайские пошлины рассматриваются как предупредительный сигнал для Белого дома.
В прошлом месяце Трамп решил дополнительно ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должен обнародовать список товаров, которых коснутся новые тарифы, до 6 апреля.
Промышленность США выразила обеспокоенность тем, что Китай может принять дальнейшие ответные меры, отмечает Reuters. Основные статьи китайского импорта из США — это самолеты и сопутствующее оборудование, соевые бобы и автомобили. В США опасаются, что Пекин может ввести повышенные пошлины на эти товары.
"Китай не любит торговые войны, но… у Китая нет другого выбора, кроме как вступить в войну, чтобы закончить войну", — написал Ван Хайлу из исследовательского центра Министерства коммерции КНР в комментарии в газете «Жэньминь жибао».