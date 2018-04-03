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Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно негативном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»
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Рынок акций РФ и рубль снизятся на умеренно негативном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 42 минуты назад
Фото: Прайм
Умеренно негативный внешний фон дает предпосылки для открытия торгов на Московской бирже во вторник с понижением на 0,1-0,3%, полагает Анна Бодрова из «Альпари». Индекс Мосбиржи проведет день в диапазоне 2235-2265 пунктов, шансы на снижение остаются серьезными, РТС проторгуется в границах 1228-1240 пунктов, считает она.
В сложившихся обстоятельствах Богдан Зварич из «Фридом финанс» ожидает снижения российских акций в начале торгов, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 2250 пунктов.
"С утра биржи АТР торгуются преимущественно в минусе на опасении усиления рисков, связанных с торговыми войнами… Цена на нефть по марке Brent пытается расти после значительной просадки в понедельник более чем на 2%", — отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club.
На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 57-57,96 рубля, пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 70,11-71,35 рубля, считает аналитик.
"Рубль остается заложником внешнего и внутреннего фона, и весь негатив в его сторону связан с той или иной степень риска. До сих пор политический спор Москвы и Лондона не получил разрешения, и существует вероятность дополнительного осложнения этой ситуации. Кроме того, вчерашняя распродажа в нефти негативна для российской валюты. Предполагаемый диапазон движения в паре доллар/рубль на вторник составляет 57,20-57,85 рубля, для пары евро/рубль — 70,40-71,25 рубля", — говорит Бодрова.
Во вторник Константин Кочергин из банка «Восточный» ожидает сохранения нервной обстановки, что приведет к нейтральной или умеренно негативной динамике рубля. Ожидаемый диапазон курса — 57,5-58 рублей за доллар, прогнозирует он.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США в понедельник потеряли 1,9-2,7% на фоне падения акций технологического сектора и беспокойства по поводу торговых отношений США и Китая, Dow Jones и S&P закрылись на минимуме с ноября.
Фьючерсы на американские индексы растут во вторник в пределах 0,11-0,33%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пределах 0,17-1,11%: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,17%, японский Nikkei 225 — на 0,45%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,15%, шанхайский SSE Composite — на 1,11%.
Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,83 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,28% к предыдущим торгам).
Курс евро торговался на уровне 1,2318 доллара против 1,2302 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций снизился в понедельник по основным индексам вслед за падающим рублем и рынком нефти, опустившейся ниже 68 долларов за баррель по марке Brent.
Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,63% — до 2256,64 пункта, индекс РТС — на 1,23%, до 1234,06 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов понедельника вырос на 34 копейки — 57,48 рубля, евро — на 30 копеек, до 70,73 рубля, следует из данных Московской биржи.
Прайм: последние новости
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