Китай: пошлины на товары из США сбалансируют потери 

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Китай ввел пошлины на 128 видов товаров из США, чтобы «сбалансировать потери» от американских пошлин и защитить собственные национальные интересы, говорится в комментарии в официальной газете «Жэньминь жибао».
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В понедельник вступили в силу ответные пошлины Китая в размере до 25% на 128 видов импортных товаров американского производства, о которых было объявлено ранее. В первоначальном списке, опубликованном Пекином 23 марта, значились свежие и сушеные фрукты из США, женьшень, орехи, вино и свинина, а также некоторые стальные изделия на общую сумму около $3 млрд Это лишь небольшая доля от импорта Китая из США. До сих пор под действие пошлин не попали основные статьи сельскохозяйственного экспорта в Китай, например соевые бобы. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Пекин заявил, что введение этих пошлин противоречит правилам Всемирной торговой организации. В воскресенье Китай также отметил, что тарифы «нанесли серьезный ущерб» его интересам.
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