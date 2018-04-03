Ещё
Китай: пошлины на товары из США сбалансируют потери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай: пошлины на товары из США сбалансируют потери 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика». Китай ввел пошлины на 128 видов товаров из США, чтобы «сбалансировать потери» от американских пошлин и защитить собственные национальные интересы, говорится в комментарии в официальной газете «Жэньминь жибао».
Фото: EPA/YU FANGPING
В понедельник вступили в силу ответные пошлины Китая в размере до 25% на 128 видов импортных товаров американского производства, о которых было объявлено ранее. В первоначальном списке, опубликованном Пекином 23 марта, значились свежие и сушеные фрукты из США, женьшень, орехи, вино и свинина, а также некоторые стальные изделия на общую сумму около $3 млрд Это лишь небольшая доля от импорта Китая из США. До сих пор под действие пошлин не попали основные статьи сельскохозяйственного экспорта в Китай, например соевые бобы. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Пекин заявил, что введение этих пошлин противоречит правилам Всемирной торговой организации. В воскресенье Китай также отметил, что тарифы «нанесли серьезный ущерб» его интересам.
Ссылки по теме
Китай вводит масштабные пошлины на товары из США «Торговая война» против Китая ослабит экономику США США потребовали у КНР уступок в торговле Китайские пошлины рассматриваются как предупредительный сигнал для Белого дома. В прошлом месяце Трамп решил дополнительно ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должен обнародовать список товаров, которых коснутся новые тарифы, до 6 апреля. Промышленность США выразила обеспокоенность тем, что Китай может принять дальнейшие ответные меры, отмечает Reuters. Основные статьи китайского импорта из США — это самолеты и сопутствующее оборудование, соевые бобы и автомобили. В США опасаются, что Пекин может ввести повышенные пошлины на эти товары. "Китай не любит торговые войны, но… у Китая нет другого выбора, кроме как вступить в войну, чтобы закончить войну", — написал Ван Хайлу из исследовательского центра Министерства коммерции КНР в комментарии в газете «Жэньминь жибао».
Вести.Ru: последние новости
Китай: пошлины на товары из США сбалансируют потери Кудрин рассказал о продолжительности жизни и достойной пенсии Регионам смягчили условия по реструктуризации долга
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя101
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт142
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»399
Российская «Дрель» напугала британцев126
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами39
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение