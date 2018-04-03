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Правительство смягчило условия реструктуризации долгов регионов
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Правительство смягчило условия реструктуризации долгов регионов 

Rambler News Service 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлены менее жёсткие условия реструктуризации задолженности долгов российских регионов по бюджетным кредитам. Документ опубликован пресс-службой правительства.
Правительство напоминает, что постановлением от 13 декабря 2017 года №1531 утверждены правила проведения в 2017 году реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, согласно которым Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта.
При этом, отмечает правительство, в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли государственного долга субъекта РФ более чем на 2% объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений за 2017 год предусматривалась возможность установления доли государственного долга субъекта на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2017 года, но не выше её фактического значения на 1 декабря 2017 года.
«Подписанным постановлением эта норма исключена. Такое смягчение требования к доле государственного долга субъекта Федерации от объёма доходов регионального бюджета, зафиксированной на 1 января 2018 года, обеспечивает установление менее жёстких условий реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам», — говорится в сообщении.
Правительство отмечает, что принятое решение позволит повысить устойчивость бюджетов субъектов РФ, которые заключили дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли государственного долга субъекта РФ в сумме доходов бюджета региона.
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