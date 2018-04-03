Правительство смягчило условия реструктуризации долгов регионов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлены менее жёсткие условия реструктуризации задолженности долгов российских регионов по бюджетным кредитам. Документ опубликован пресс-службой правительства.

Правительство напоминает, что постановлением от 13 декабря 2017 года №1531 утверждены правила проведения в 2017 году реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, согласно которым Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга субъекта.

При этом, отмечает правительство, в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли государственного долга субъекта РФ более чем на 2% объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений за 2017 год предусматривалась возможность установления доли государственного долга субъекта на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2017 года, но не выше её фактического значения на 1 декабря 2017 года.

«Подписанным постановлением эта норма исключена. Такое смягчение требования к доле государственного долга субъекта Федерации от объёма доходов регионального бюджета, зафиксированной на 1 января 2018 года, обеспечивает установление менее жёстких условий реструктуризации задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам», — говорится в сообщении.

Правительство отмечает, что принятое решение позволит повысить устойчивость бюджетов субъектов РФ, которые заключили дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли государственного долга субъекта РФ в сумме доходов бюджета региона.