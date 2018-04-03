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В правительстве начнут тщательнее следить за расходами на пенсии и страховки
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В правительстве начнут тщательнее следить за расходами на пенсии и страховки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Теперь у правкомиссии появятся новые полномочия. Она начнет следить за реализацией уже существующих госпрограмм, созданием новых, а также рассматривать проект федерального бюджета. Орган будет рассматривать основные характеристики федерального бюджета и внебюджетных фондов — Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Правкомиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов начнет оценивать проект среднесрочного прогноза Минэкономразвития, предложения по распределению дополнительных денег и созданию новых госпрограмм, пишут «Известия».
Напомним, что 22 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. На это из федерального бюджета выделят 10 миллиардов рублей.
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