Глобальные игроки начинают сомневаться, что рост мировой экономики продолжит набирать обороты, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ниже 200 дневной скользящей средней на отметке 2581,88 пунктов, потеряв 2.23%. Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась на прежнем уровне и составила 2,74%.

Глобальные игроки начинают сомневаться, что рост мировой экономики продолжит набирать обороты, и если такие опасения усилятся, то Selloff на перегретых за последние два года заокеанских площадках может продолжиться.

В свою очередь негативных настроений на фондовые рынки добавляет неразрешенная ситуация вокруг торговых отношений США Китая , где власти поднебесной ввели пошлины на 120 наименований американских товаров, ввозимых в КНР. И хотя на данном этапе предпринятые меры из-за их незначительного объема (в 2017 году США экспортировали в Китай товаров на 3 миллиарда долларов) носят скорее превентивный характер, нависшая неопределенность не способствует позитивному настрою инвесторов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов, не сумев преодолеть отметку $70, рухнули на 3,82%, закрывшись на $67,53 на фоне масштабной распродажи на американских биржах.

Сегодня рынки традиционно будут следить за выходящими в 23.30 мск данными по запасам сырой нефти за прошедшею неделю в США от Американского института нефти, которые определят динамику котировок «черного золота» в начале торгов в среду.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $67,50 и $66,80. Сопротивления расположены на $68,10 и $69.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2256,64 п., потеряв 0,63%. На данный момент поддержка находится на отметке 2240 п., закрепление под которой приведет к снижению в район 2200 п. -2190 п. Сопротивления расположены на 2270 п. и 2300 п.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 122500 п. и основной 122000. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 124200 п., проход же 124500 п. снова может дать сигнал на покупку.

По итогам прошедшей торговой сессии, несмотря на обвальное падение нефтяных котировок и крайне негативную динамику на заокеанских биржевых площадках, рубль закрылся на отметке 57,48, снизившись всего на 0,59% по отношению к доллару США, что в очередной раз подтверждает наличие искусственного регулирования курса национальной валюты вместо заявленного рыночного.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 57,80 и 58. Локальные поддержки расположены на отметках 57,40 и 57,10.