«Новичок» пока не сработал: когда упадет рынок России

Несмотря на «Кремлевский доклад» и скандал с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери, иностранные инвесторы увеличили вложение в российские активы. По итогам первого квартала, приток средств на российский фондовый рынок составил $2,4 млрд Индекс Мосбиржи с начала года вырос на 6,3%. Аналитики объясняют, что инвесторов привлекает дешевизна российских бумаг, но предупреждают, что дальнейшее обострение отношений с Западом может заставить их отвернуться от России

По данным EPFR Global, по итогам первого квартала, приток капитала на развивающиеся рынки с начала года составил в общей сложности $42,6 млрд При этом в Россию было инвестировано $2 млрд, а в фонды, специализирующиеся исключительно на России, $345 млн Аналитики Sberbank CIB , Коул Эйксон и Андрей Кузнецов , отмечают, что с начала года активные фонды неожиданно обеспечили более значительный приток капитала в Россию, чем пассивные инвесторы. С начала года приток активных денег в Россию составил $1,04 млрд, тогда как пассивные фонды инвестировали $0,95 млрд

«Это довольно необычное явление: с 2009 года ни разу не отмечалось устойчивого сохранения этого феномена… Опережающий приток средств активных фондов, возможно, указывает на повышение интереса к фундаментальной инвестиционной привлекательности российских активов», — подчеркивают аналитики, но призывают пока не делать далеко идущих выводов.

С начала года по 2 апреля, в том числе, и из-за притока средств иностранцев, индекс Мосбиржи вырос на 6,3%.

Наблюдается высокий спрос и на отечественные долговые бумаги. Банк России сообщал, что доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) достигла на 1 февраля этого года рекордного уровня в 33,9%. Им принадлежали бумаги на номиналом 2,27 трлн руб.

Евробонды также пользуются высоким спросом среди иностранцев. Недавно Минфин разместил новый выпуск еврооблигаций с погашением через 11 лет («Россия-2029») и дополнительный выпуск облигаций с погашением через 29 лет («Россия-2047») в объеме $1,5 млрд и $2,5 млрд соответственно. При этом совокупный объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил $7 млрд

Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%.

«Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», — подчеркивают в финансовом ведомстве.

Украине. Стоит отметить, что инвесторы не теряют интересы к российским активам, несмотря на напряженную внешнеполитическую обстановку. Администрация США выпустила «кремлевский доклад», Великобритания и другие страны выслали российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери (Россия ответила зеркально), сохраняются разногласия по Сирии

Ярослав Калугин, биржевой советник «Велес Брокер», считает, что основной причиной того, почему российские активы не реагируют на последовательное ухудшение внешнеполитической обстановки является то, что оно не привело к новым экономическим санкциям.

Высылка российских дипломатов и ответные меры со стороны России имеют исключительно политический характер, отмечает он. Более того, Германия дала разрешение на строительство «Северного потока-2» на своей территории, что подчеркивает превалирование экономических интересов над политическими.

С точки зрения экономики, российский рынок находится в весьма неплохих условиях: высокие цены на нефть (в районе 70$), низкая инфляция и высокие реальные процентные ставки поддерживают интерес к отечественным активам, которые выглядят достаточно устойчиво на фоне распродаж на глобальных рынках акций. Вдобавок, российский рынок предлагает одну из самых привлекательных в мире дивидендных доходностей, резюмирует аналитик.

«При текущих ценах на нефть российские акции продолжают выглядеть недооцененными относительно мировых аналогов. Растущая мировая экономика вкупе с высокими ценами на сырьевые товары будут продолжать поддерживать спрос на российские акции в 2018 году», — соглашается Дмитрий Постоленко, старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ».

Георгий Ващенко , начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», добавляет, что суверенный рейтинг России был повышен до инвестиционного уровня. В тоже время, акции были очень дешевыми, а доходность по облигациям намного опережала инфляцию.

Он также отмечает, что растет интерес к рынку со стороны внутренних инвесторов. Число брокерских счетов физлиц превысило 1,3 млн, что на 6% больше, чем полгода назад. Индивидуальных инвестиционных счетов открыто более 250 тыс.

Но есть факторы, которые могут сыграть против российского рынка. Ярослав Калугин считает, что точкой разворота может стать снижение цен на нефть, либо новые экономические санкции, например, отключение от SWIFT. Но такое развитие событий видится маловероятным, добавляет он.

Дмитрий Постоленко говорит, что во втором полугодии 2018 реальные ставки в РФ могут снизиться до уровня других развивающихся стран за счет снижения ключевой ставки и ускорения инфляции. Поэтому во втором полугодии интерес иностранцев к рублевым активам с фиксированным доходом снизится.

«Однако, серьезной коррекции на рынке удастся избежать до момента внушительного роста длинных долларовых ставок, например, до 3,50% по десятилетним гособлигациям США», — полагает аналитик.

Этому будет способствовать повышение ставок Федеральной резервной системой США . Риски в экономике все еще существенны, поэтому консервативные фонды могут сделать выбор в пользу американского рынка, а в России останется преимущественно спекулятивный капитал, рассуждает Георгий Ващенко.

Для иностранных инвесторов сигналом к оттоку может стать рост курса доллара выше 66 рублей, считает он.

Конечно же, российскому рынку не удастся избежать бегства капитала и коррекции, если начнется падение на мировых площадках. Впрочем, пока признаков скорого обвала немного, но не стоит забывать о факторе «черного лебедя».