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2000 млрд баррелей нефти обнаружили на Марсе
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2000 млрд баррелей нефти обнаружили на Марсе 

Свободная пресса 1 час назад
Ученые нашли на Марсе нефтяные залежи. Уникальное открытие сделали астрономы благодаря зонду Opportunity. Сообщается, что устройство зафиксировало на Красной планете нефтяные залежи в объеме более 2000 млрд баррелей. Для сравнения: уровень добычи нефти на Земле в период с 2014 по 2015 год составил 1700 млрд баррелей, сообщает Vladtime.
До этого момента возможность наличия «черного золота» на Марсе подвергалась сомнению, так как представить доказательства этого не было никакой технической возможности. Однако ученые строили предположения о залежах нефти еще с 2006 года. Тогда, во время Mars Reconnaissance Orbiter, удалось снять большие черные пятна на поверхности планеты.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что астрономы сделали очередное открытие относительно Красной планеты. На этот раз они заметили громадную пробоину на ее поверхности. Обнаружить ее удалось на фотографиях, сделанных космическим аппаратом MRO. С пропастью таких размеров астрономы еще не встречались. По предварительным данным, ее диаметр составляет не менее ста метров.
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